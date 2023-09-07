США вперше передають Україні конфісковані кошти підсанкційних олігархів РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вперше передають Україні кошти, конфісковані у підсанкційних російських олігархів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва в середу на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, що потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів війни. Ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити", – сказав Блінкен.

У повідомленні Держдепу щодо допомоги США для України уточнено, що $5,4 млн конфіскованих активів олігархів РФ будуть виділені на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Допомога США також включає $175 мільйонів, про які оголосив у середу Пентагон. Ідеться, зокрема, про компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв'язку.

$100 мільйонів підуть на забезпечення довгострокових військових потреб. $90,5 мільйона – на гуманітарну допомогу з розмінування. $300 мільйонів – на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, у тому числі в містах і селищах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії.

$206 мільйонів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, включаючи продовольство, воду та притулок для вимушених переселенців в Україні, а також біженців за кодоном.

$203 мільйони – на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та правосуддям, а також на розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією.

Загалом, як оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен, Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.