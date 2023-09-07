Латвія домагатиметься зняття імунітету з двох своїх євродепутатів через підозри в корупції

Двоє латвійських євродепутатів з групи соціал-демократів можуть бути позбавлені імунітету після звинувачень у хабарництві та шахрайстві в рамках скандалу на суму 10 мільйонів євро під час їхнього перебування на посадах мера і заступника мера Риги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Генеральна прокуратура Латвії хоче порушити кримінальну справу за хабарництво, шахрайство та "зловживання службовим становищем" проти Ніла Ушакова, колишнього мера Риги, та Андріса Амерікса, заступника мера Ушакова в період з 2010 по 2018 рік.

Розслідування Латвійського бюро з питань запобігання та боротьби з корупцією (KNAB), яке підтримує провадження Генеральної прокуратури, показало, що Ушаков і Амерікс схвалили регуляторні реформи в Ризькій міській раді, щоб мати можливість фінансувати через міське підприємство громадського транспорту зниження тарифів на проїзд для пенсіонерів та молоді на автобусних лініях, які обслуговує приватний субпідрядник.

В обмін на це Ушаков і Амерікс отримували щомісячні "відкати" готівкою в розмірі 30% від доходу субпідрядника в період з травня 2018 року по квітень 2020 року. Генеральний прокурор не називає точної суми, а говорить про "матеріальні цінності".

Двоє депутатів Європарламенту є частиною ширшої корупційної схеми, яка призвела до втрати муніципалітетом близько 10 мільйонів євро.

Євродепутати звинувачення відкидають і кажуть про політичні переслідування.

"Я вважаю, що інші особи, в тому числі Андріс Амерікс, є жертвами політичного процесу проти мене, – сказав Ушаков.

Мине певний час, перш ніж латвійська влада дізнається, чи зможе вона притягнути Ушакова і Амерікса до суду, оскільки процес зняття імунітету може зайняти місяці, якщо не роки.

Після першого обміну думками в четвер, зацікавлені депутати Європарламенту зможуть висловити свою позицію під час додаткових слухань і представити будь-які документи або письмові докази.

Потім Комітет з правових питань (JURI) за зачиненими дверима ухвалить рекомендацію для всього парламенту щодо відмови від імунітету, яка буде остаточно проголосована на пленарному засіданні.

Як останній крок, якщо імунітет буде знято, відповідні депутати можуть звернутися до Суду ЄС (СЄС) на підставі статті 263 Договору про Європейський Союз (ДЄС), якщо пленарне засідання ухвалить рішення про зняття імунітету, що значно подовжить цей процес.

Для порівняння, справа про позбавлення імунітету колишнього глави Каталонії та депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона застрягла в Суді ЄС з 2021 року і досі не вирішена.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року депутати Європейського парламенту підтримали зняття депутатського імунітету з латвійського депутата російського походження Ніла Ушакова, колишнього мера Риги, у зв’язку з розслідуванням проти нього у Латвії. Латвійські суди зрештою відхилили звинувачення через відсутність доказів.