Європарламент позбавив імунітету депутата Латвії через розслідування проти нього на батьківщині

Депутати Європейського парламенту підтримали зняття депутатського імунітету з латвійського депутата російського походження Ніла Ушакова, колишнього мера Риги, у зв’язку з розслідуванням проти нього у Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє латвійський портал Delfi.

Ушаков є членом партії "Згода". Після позбавлення імунітету він і далі зберігає за собою повноваження депутата Європарламенту.

Зняття недоторканності ініціювали через кримінальне провадження проти нього у Латвії.

У січні 2019 року Бюро із запобігання і боротьби з корупцією (KNAB) виявило у кабінеті Ушакова, на той час мера Риги, пристрій "стратегічної важливості для проведення спеціальних оперативних заходів, а саме таємного отримання відеодокументації та аудіоінформації". Пристрій був замаскований під альбом.

Ушаков у поясненнях для колег у Європарламенті заявив, що вся справа будується виключно на цьому пристрої, альбомі із вмонтованими в нього камерою і диктофоном, та наполягав, що не використовував його як засіб таємного запису.

"Характеристики у цього пристрою значно скромніші, ніж будь-якої дитячої "радіоняні", яку можна придбати у магазині електроніки", - заявив він.



Ушаков стверджує, що "альбом" знайшли на полиці його кабінету серед подарунків, він не був підключений до живлення, не містив карти пам’яті і на ньому не знайшли відбитків пальців ексмера.

"Я сам цей "альбом" не бачив і не використовував, і досі не можу зрозуміти, чому у цій справі я проходжу як підозрюваний, а не постраждалий", - заявив він.

Водночас депутат додав, що поділяє довіру колег з Європарламенту до латвійської судової системи і скасування недоторканності дозволить зрушити процес з місця.