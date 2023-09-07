Латвия будет добиваться снятия иммунитета с двух своих евродепутатов из-за подозрений в коррупции

Двое латвийских евродепутатов из группы социал-демократов могут быть лишены иммунитета после обвинений во взяточничестве и мошенничестве в рамках скандала на сумму 10 миллионов евро во время их пребывания на должностях мэра и заместителя мэра Риги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Генеральная прокуратура Латвии хочет возбудить уголовное дело за взяточничество, мошенничество и "злоупотребление служебным положением" против Нила Ушакова, бывшего мэра Риги, и Андриса Америкса, заместителя мэра Ушакова в период с 2010 по 2018 год.

Расследование Латвийского бюро по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией (KNAB), которое поддерживает производство Генеральной прокуратуры, показало, что Ушаков и Америкс одобрили регуляторные реформы в Рижском городском совете, чтобы иметь возможность финансировать через городское предприятие общественного транспорта снижение тарифов на проезд для пенсионеров и молодежи на автобусных линиях, которые обслуживает частный субподрядчик.

В обмен на это Ушаков и Америкс, как утверждает следствие, получали ежемесячные "откаты" наличными в размере 30% от дохода субподрядчика в период с мая 2018 года по апрель 2020 года. Генеральный прокурор не называет точной суммы, а говорит о "материальных ценностях".

Двое депутатов Европарламента являются частью более широкой коррупционной схемы, которая привела к потере муниципалитетом около 10 миллионов евро.

Евродепутаты обвинения отвергают и говорят о политических преследованиях.

"Я считаю, что другие лица, в том числе Андрис Америкс, являются жертвами политического процесса против меня", – сказал Ушаков.

Пройдет некоторое время, прежде чем латвийские власти узнают, смогут ли они привлечь Ушакова и Америкса к суду, поскольку процесс снятия иммунитета может занять месяцы, если не годы.

После первого обмена мнениями в четверг, заинтересованные депутаты Европарламента смогут высказать свою позицию во время дополнительных слушаний и представить любые документы или письменные доказательства.

Затем Комитет по правовым вопросам (JURI) за закрытыми дверями примет рекомендацию для всего парламента относительно отказа от иммунитета, которая будет окончательно проголосована на пленарном заседании.

В качестве последнего шага, если иммунитет будет снят, соответствующие депутаты могут обратиться в Суд ЕС на основании статьи 263 Договора о Европейском Союзе, если пленарное заседание примет решение о снятии иммунитета, что значительно продлит этот процесс.

Для сравнения, дело о лишении иммунитета бывшего главы Каталонии и депутата Европарламента Карлеса Пучдемона застряло в Суде ЕС с 2021 года и до сих пор не решено.

Напомним, в конце 2021 года депутаты Европейского парламента поддержали снятие депутатского иммунитета с латвийского депутата российского происхождения Нила Ушакова, бывшего мэра Риги, в связи с расследованием против него в Латвии. Латвийские суды в итоге отклонили обвинения из-за отсутствия доказательств.