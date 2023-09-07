Британська розвідка розповіла про ситуацію з телерадіомовленням у так званій "ДНР"

Британська розвідка звернула увагу, що 4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на окуповану Росією і невизнану міжнародною спільнотою "Донецьку Народну Республіку" ("ДНР").

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 вересня.

"Мешканці підконтрольної Росії частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій", – йдеться в огляді.

Місцеві випуски новин надає російський телеканал "Россия 1". Ці новини подають російський погляд на війну. Це є частиною більш широких зусиль Росії, спрямованих на встановлення тривалого контролю над цим регіоном, зазначає британська розвідка.

Як зауважують британські аналітики, до 2014 року на нині анексованих територіях вільно транслювали російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні.

Підконтрольні уряду так званої "ДНР" та орієнтовані на нього мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

"Організація мовлення ВДТРК у Донецьку тривала понад рік, оскільки вперше її анонсували на 2022 рік. Це майже напевно було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців", – йдеться в огляді.

Ті, хто симпатизує "ДНР" і має необхідні навички, ймовірно, були завезені з Криму, Луганська та інших регіонів.

"Незважаючи на те, що українське мовлення заблоковане в ефірі, воно все ще доступне широкій аудиторії через інтернет. Там, де діють російські фільтраційні обмеження, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу", – стверджують в Міноборони Британії.

Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень, додають у відомстві.

Як повідомляли у попередньому огляді, у навчальну програму російських школярів додали нові розділи, пов’язані з воєнною підготовкою, кремлівським баченням історії та пропагандою про попередні роки російської агресії і "спецоперацію" проти України.

Перед цим розвідка Британії прокоментувала російські "вибори" в окупованих частинах України.