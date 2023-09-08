Розвідка Естонії: ЗСУ змогли прорвати передній край оборони російської оборони

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначає, що Збройним силам України, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони окупаційних військ РФ у Запорізькій області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними естонської розвідки, тепер бої тривають в околицях сіл Новопрокопівка і Вербове. Російські окупанти перекинули на цей напрямок підкріплення з інших ділянок фронту і реорганізували оборону.

Водночас досить малоймовірно, що українці зможуть незабаром домогтися оперативного успіху, наприклад, повністю перерізати сухопутний коридор до Криму, додали у відомстві.

Як зазначають естонські розвідники, обстановка на інших ділянках фронту залишалася незмінною. ЗС РФ не знизили тиску на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, продовжуючи атакувати в напрямку на Куп'янськ і Лиман.

Українські війська продовжили атакувати в районі Бахмута, успіхи мінімальні. Основні зусилля ЗСУ націлені на звільнення Кліщіївки, зазначають в естонській розвідці.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Крім того, у розвідувальному управлінні Пентагону вважають реалістичним прорив Україною решти ліній оборони РФ до кінця року.