У Польщі четверо військових опинилися в лікарні після ДТП їхньої швидкої з трактором

У Польщі внаслідок зіткнення військового автомобіля "швидкої" і трактора постраждали четверо військових.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у другій половині дня у понеділок у Підляському воєводстві біля містечка Кольно. Військове авто швидкої допомоги зіткнулося з трактором і перекинулося.

За попередніми висновками розслідування, водій трактора за правилами дорожнього руху мав пропускати "швидку", але не поступився, що й призвело до зіткнення.

Усі військові зі "швидкої", троє чоловіків і одна жінка, опинилися в лікарні, жінка у важкому стані.

Нагадаємо, в середині вересня бронемашина, яка прямувала на навчання НАТО в центральній Румунії, проламала паркан приватного будинку.