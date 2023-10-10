У Польщі четверо військових опинилися в лікарні після ДТП їхньої швидкої з трактором
Вівторок, 10 жовтня 2023, 14:45
У Польщі внаслідок зіткнення військового автомобіля "швидкої" і трактора постраждали четверо військових.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у другій половині дня у понеділок у Підляському воєводстві біля містечка Кольно. Військове авто швидкої допомоги зіткнулося з трактором і перекинулося.
За попередніми висновками розслідування, водій трактора за правилами дорожнього руху мав пропускати "швидку", але не поступився, що й призвело до зіткнення.
Усі військові зі "швидкої", троє чоловіків і одна жінка, опинилися в лікарні, жінка у важкому стані.
Нагадаємо, в середині вересня бронемашина, яка прямувала на навчання НАТО в центральній Румунії, проламала паркан приватного будинку.
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