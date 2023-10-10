В Польше четверо военных оказались в больнице после ДТП их скорой с трактором
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Вторник, 10 октября 2023, 14:45
Вторник, 10 октября 2023, 14:45
В Польше в результате столкновения военного автомобиля скорой помощи и трактора пострадали четверо военнослужащих.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник в Подляском воеводстве возле городка Кольно. Военный автомобиль скорой помощи столкнулся с трактором и перевернулся.
По предварительным выводам расследования, водитель трактора по правилам дорожного движения должен был пропускать скорую, но не уступил, что и привело к столкновению.
Все военные из скорой, трое мужчин и одна женщина, оказались в больнице, женщина в тяжелом состоянии.
Напомним, в середине сентября бронемашина, которая направлялась на учения НАТО в центральной Румынии, проломила забор частного дома.
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