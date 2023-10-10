Президент Румунії дав обіцянку щодо руху України до ЄС

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтримав відкриття переговорів про вступ України до ЄС та дав обіцянку, що особисто переконуватиме лідерів Євросоюзу ухвалити таке рішення до кінця року.

Про це Йоганніс сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у вівторок у Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

"Я висловив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення на Європейській раді у грудні", – сказав Йоганніс.

Він додав, що це рішення підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови.

"Це буде і стратегічним рішенням для Євросоюзу. Водночас я підкреслив важливість проведення всеохопних реформ для вступу в ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства", – додав Йоганніс.

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу готуються дати політичну згоду на, як очікують, позитивне рішення Єврокомісії стосовно готовності України до початку переговорів про вступ у грудні цього року.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.