Президент Румынии дал обещание по поводу движения Украины в ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС и дал обещание, что лично будет убеждать лидеров Евросоюза принять такое решение до конца года.

Об этом Йоханнис сказал на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

"Я выразил политическую и практическую поддержку Румынии о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение на Европейском совете в декабре", – сказал он.

Он добавил, что такое решение подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой, несмотря на очень сложные условия.

"Это будет и стратегическим решением для Евросоюза. В то же время я подчеркнул важность проведения всеобъемлющих реформ для вступления в ЕС, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества", – добавил Йоханнис.

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидают, положительное решение Еврокомиссии о готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

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