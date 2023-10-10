У Польщі підтвердили кадрові зміни в армії – ЗМІ писали, через конфлікт з Міноборони

Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера підтвердив, що президент Анджей Дуда у вівторок розгляне питання про відставку топ-командувачів польської армії, про що нещодавно написали ЗМІ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Після засідання Бюро нацбезпеки Польщі, присвяченому загостренню на Близькому Сході, Сівера заявив журналістам, що в разі подання топ-командувачами польської армії заяв про відставку "таке рішення буде ухвалене головою Збройних сил", тобто президентом.

"З погляду президента й Бюро, абсолютно важливо зберегти безперервність командування і ефективність таких операцій, як евакуація з Ізраїлю", – сказав посадовець, додавши, що на місце звільнених командувачів будуть одразу ж призначені нові.

"Сьогодні, після консультацій із міністром національної оборони (Маріушом Блащаком. – Ред.), президент ухвалив рішення про призначення й висунення нових командирів", – підтвердив Сівера.

Зазначимо, що голова Бюро нацбезпеки не уточнив, які саме кадрові зміни відбудуться. Але раніше кілька польських видань повідомили, що заяви про відставку подали начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський.

За даними ЗМІ, двоє із трьох найважливіших командувачів польських Збройних сил пішли на такий крок через особистий конфлікт із Блащаком, а також політизацію армії перед парламентськими виборами 15 жовтня.

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