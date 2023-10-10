В Польше подтвердили кадровые изменения в армии - СМИ писали, из-за конфликта с Минобороны

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера подтвердил, что президент Анджей Дуда во вторник рассмотрит вопрос об отставке топ-командующих польской армии, о чем недавно написали СМИ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

После заседания Бюро нацбезопасности Польши, посвященном обострению на Ближнем Востоке, Сивера заявил журналистам, что в случае подачи топ-командующими польской армии заявлений об отставке "такое решение будет принято главой Вооруженных сил", то есть президентом.

"С точки зрения президента и Бюро, абсолютно важно сохранить непрерывность командования и эффективность таких операций, как эвакуация из Израиля", – сказал чиновник, добавив, что на место уволенных командующих будут сразу же назначены новые.

"Сегодня, после консультаций с министром национальной обороны (Мариушем Блащаком. – Ред.), президент принял решение о назначении и выдвижении новых командиров", – подтвердил Сивера.

Отметим, что глава Бюро нацбезопасности не уточнил, какие именно кадровые изменения произойдут. Но ранее несколько польских изданий сообщили, что заявления об отставке подали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский.

По данным СМИ, двое из трех важнейших командующих польских Вооруженных сил пошли на такой шаг из-за личного конфликта с Блащаком, а также политизации армии перед парламентскими выборами 15 октября.

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