Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку.

Про це повідомили польські ЗМІ Rzeczpospolita та RMF FM, пише "Європейська правда".

Прохання про відставку двох із трьох найважливіших командувачів польських збройних сил вже лежать на столі президента Анджея Дуди, зазначають медіа. Польські ЗМІ назвали це "землетрусом у польському війську".

За інформацією Rzeczpospolita, генерали йдуть у відставку через конфлікт з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. Видання нагадує, що коли з'явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, Блащак публічно звинуватив Пйотровського в недбалості.

Журналісти зазначили, що з того часу роль Оперативного командування була маргіналізована. Блащак уникав роботи з оперативним командувачем і спрямовував завдання безпосередньо до Головного командування збройних сил.

Оперативне командування не залучили до формування військової оперативної групи "Підляшшя" для посилення польсько-білоруського кордону після інформації про те, що члени групи Вагнера перетнули кордон з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі вирішило відправити на кордон 10 тисяч солдатів і це завдання було покладено на Головне командування збройних сил.

Крім того, саме Головне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, хоча формально цим мало б займатися Оперативне командування.

На рішення генералів подати заяви про відставку також вплинуло використання армії у виборчій кампанії. Йшлося, зокрема, про ролик "Права і справедливості", в якому Маріуш Блащак оприлюднив документи, що стосуються планів оборонної операції країни.

Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня.