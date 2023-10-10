У Польщі призначили нових топ-командувачів армії після відставки попередників

Польський президент Анджей Дуда у вівторок призначив нових керівника Генерального штабу Війська Польського та командувача військами оперативного призначення після раптового звільнення попередників.

Про це повідомило польське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Новим головою Генштабу польських Збройних сил став генерал Вєслав Кукула, який раніше був звільнений з посади Головнокомандувача видів Збройних сил.

А командувачем військами оперативного призначення Дуда призначив генерала Мацєя Кліша, який очолював сили територіальної оборони.

Generał broni Wiesław Kukuła został mianowany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego #WojskoPolskie, a generał dywizji Maciej Klisz na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominacje wręczył dziś Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Prezydent 🇵🇱A. Duda. W uroczystości… pic.twitter.com/3RpT3kI9WW — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 10, 2023

Під час церемонії з нагоди призначення нових топ-командувачів польської армії президент країни не коментував такого кадрового рішення, лише підкреслив важливість цих посад на тлі подій в Ізраїлі та Україні.

Раніше кілька польських видань повідомили, що начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку.

За даними ЗМІ, двоє із трьох найважливіших командувачів польських Збройних сил пішли на такий крок через особистий конфлікт із Блащаком, серед іншого – усуненням оперативного командування від ухвалення важливих рішень.

Також генерали були невдоволені політизацією армії перед парламентськими виборами 15 жовтня, зокрема публікацією Блащаком старих оперативних планів оборони Польщі з метою дискредитації опозиції.