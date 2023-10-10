В Польше назначили новых топ-командующих армии после отставки предшественников

Польский президент Анджей Дуда во вторник назначил новых руководителя Генерального штаба Войска Польского и командующего войсками оперативного назначения после внезапного увольнения предшественников.

Об этом сообщило польское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Новым главой Генштаба польских Вооруженных сил стал генерал Веслав Кукула, который ранее был уволен с должности Главнокомандующего видов Вооруженных сил.

А командующим войсками оперативного назначения Дуда назначил генерала Мацея Клиша, который возглавлял силы территориальной обороны.

Generał broni Wiesław Kukuła został mianowany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego #WojskoPolskie, a generał dywizji Maciej Klisz na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominacje wręczył dziś Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Prezydent 🇵🇱A. Duda. W uroczystości… pic.twitter.com/3RpT3kI9WW — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 10, 2023

Во время церемонии по случаю назначения новых топ-командующих польской армии президент страны не комментировал такого кадрового решения, лишь подчеркнул важность этих должностей на фоне событий в Израиле и Украине.

Ранее несколько польских изданий сообщили, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский подали заявления об отставке.

По данным СМИ, двое из трех важнейших командующих польских Вооруженных сил пошли на такой шаг из-за личного конфликта с Блащаком, среди прочего – устранением оперативного командования от принятия важных решений.

Также генералы были недовольны политизацией армии перед парламентскими выборами 15 октября, в частности публикацией Блащаком старых оперативных планов обороны Польши с целью дискредитации оппозиции.