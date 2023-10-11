Столтенберг: Путін знову готується використати зиму як зброю у війні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна передусім потребує засобів протиповітряної оборони, оскільки президент РФ знову намагатиметься використати зиму як зброю у війні.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Сьогодні ми потребуємо мобілізувати більше підтримки, і президент Зеленський вже сказав, що це більше засобів ППО, артилерії, боєприпасів", – сказав він.

Він привітав нові оголошення, які звучали в останні пару днів від Румунії, від Німеччини. "Я очікую, що більше союзників НАТО зроблять сьогодні подальші оголошення про нову підтримку, тому що нам потрібно зберігати і нарощувати підтримку", – сказав він.

"Протиповітряна оборона критична. Це економіка, критична інфраструктура України. Це допомагає їм захищати себе, торгувати і виробляти самим боєприпаси", – наголосив Столтенберг.

"Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО", – додав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Брюсселя.