Столтенберг: Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина прежде всего нуждается в средствах противовоздушной обороны, поскольку президент РФ Владимир Путин снова попытается использовать зиму как оружие в войне.

Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны стран НАТО и встречи в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Сегодня мы нуждаемся в мобилизации больше поддержки, и президент Зеленский уже сказал, что это больше средств ПВО, артиллерии, боеприпасов", – сказал он.

Он приветствовал новые объявления, которые звучали в последние пару дней от Румынии, от Германии. "Я ожидаю, что больше союзников НАТО сделают сегодня дальнейшие объявления о новой поддержке потому что нам нужно сохранять и наращивать поддержку", – сказал он.

"Противовоздушная оборона критическая. Это экономика, критическая инфраструктура Украины. Это помогает им защищать себя, торговать и производить самим боеприпасы", – подчеркнул Столтенберг.

"Президент Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне, атакуя энергосистему, газовую инфраструктуру. Нам надо это предотвратить с помощью более продвинутых и увеличенных средств ПВО", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.