Telegraph: У Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України

Адміністрація президента США розглядає можливість звернутись до Конгресу для схвалення одного "великого пакета" допомоги Україні, сума якого може становити до 100 мільярдів доларів – це б дозволило мати гарантоване фінансування на випадок політичної турбулентності.

Про це стало відомо британській газеті The Telegraph, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням виділити найбільший в історії пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу Україні через побоювання, що постійні суперечки про витрати можуть зашкодити Байдену на виборах 2024 року.

Це дозволить уникнути подальших дебатів у Конгресі США щодо схвалення витрат на допомогу Києву протягом наступного року.

"Ідея "великого пакета" має гарантовану підтримку багатьох членів адміністрації (Байдена. – Ред.). Прихильники України хочуть, щоб ішлось про одноразовий великий законопроєкт і щоб із цим (схваленням допомоги в Конгресі. – Ред.) не довелося мати справу до наступних виборів", – сказало The Telegraph поінформоване джерело.

Представник адміністрації США повідомив виданню, що Білий дім "не ухвалює жодних рішень щодо того, чи робити один великий пакет, або про те, якою буде його сума" до обрання нового спікера Палати представників після відправлення у відставку Кевіна Маккарті.

Але він підтвердив, що великий пакет для фінансування України є "одним із варіантів", який розглядається.

The Telegraph прогнозує, що "великий пакет" у разі голосування в Конгресі здобуде підтримку і в Сенаті, де більшість представників обох партій підтримує Україну, і в Палаті представників, де вплив ультраправого республіканського крила недостатній для блокування цього рішення.

Минулого тижня, як відомо, Конгрес схвалив тимчасовий федеральний бюджет на 45 днів, який не містить додаткового фінансування для України. Це викликало побоювання і в Білому домі, і в Києві, що американська підтримка може закінчитись в один із найважливіших моментів повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас у Пентагону ще залишились окремі кошти для надання Україні військової допомоги, і, за даними ЗМІ, наступного тижня США можуть оголосити про черговий пакет у розмірі 200 мільйонів доларів.