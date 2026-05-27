У Києві відкрили Місію демократичних сил Білорусі

У вівторок у Києві в рамках візиту білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської відкрили Місію демократичних сил Білорусі.

Про це Тихановська повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Тихановська зауважила, що це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною.

"Я вдячна українським посадовцям, зокрема заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу, за те, що вони приєдналися до нас, а також усім, хто допоміг створити цю місію", – зазначила Тихановська.

фото з соцмережі х тихановської

Вона підкреслила, що для підтримки України, білоруських волонтерів та бійців, а також білорусів, які мешкають в Україні, потрібно робити більше.

"Ця місія зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Вона допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні – куди звертатися", – зауважила Тихановська.

Очолила місію Світлана Шатіліна. За словами Тихановської, вона представлятиме демократичні сили Білорусі в Україні.

"Вільна Білорусь і вільна Україна – це частина одного майбутнього", – наголосила Тихановська.

25 та 26 травня Тихановська перебувала з першим візитом в Україні як лідерка демократичної опозиції Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Тихановською прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також те, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Тихановська під час візиту у Київ заявила, що перемога України має вирішальне значення і для майбутнього її країни.

