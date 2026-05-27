Рада ЄС затвердила домовленість з Європарламентом щодо торгової угоди ЄС зі США

Рада ЄС затвердила досягнуту домовленість з Європарламентом щодо торгової угоди Євросоюзу зі США.

Про це повідомили кореспондентці "Європейської правди" у Кіпрському головуванні.

27 травня Комітет постійних представників (Coreper) офіційно затвердив політичну угоду між Радою ЄС та Європейським парламентом щодо торгової угоди між Євросоюзом і Сполученими Штатами.

Йдеться про попередню домовленість Ради ЄС і Європарламенту від 20 травня стосовно двох документів у межах "рамкової" торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів.

Наступні процедурні кроки передбачають схвалення тексту Європарламентом: спочатку на засіданні Комітету з питань міжнародної торгівлі (INTA) 2 червня, а згодом – під час червневої пленарної сесії.

На фінальному етапі два регламенти мають бути формально ухвалені Радою ЄС як питання, що не підлягають обговоренню. Очікується, що цей процес буде повністю завершено до кінця кіпрського головування.

"Угода, якої ми досягли з Європарламентом, знаменує собою важливий крок у виконанні зобов’язань ЄС, взятих у Спільній заяві ЄС та США, і забезпечує платформу для майбутньої взаємодії зі США з питань, що становлять спільний інтерес. Водночас у нашій угоді ми забезпечили надійні гарантії для захисту інтересів європейського бізнесу та економічних операторів", – зазначила речниця головування Кіпру в ЄС.

На початку травня президент США Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торговельної угоди з США.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.