Експрем’єр Греції представив нову політичну партію

Колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас створив нову політичну партію, пообіцявши боротися з корупцією та домагатися економічного зростання країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Ekathimerini.

Пізно ввечері у вівторок Ципрас представив партію "Грецький лівий альянс" (ELAS), обіцяючи відновити верховенство права та незалежність державних інституцій.

За словами Ципраса, партія пропонує "компас для нової Греції" та "новий патріотизм, нерозривно пов'язаний із соціальною справедливістю".

"Наша сьогоднішня декларація знаменує собою початок нових колективних зусиль зі створення широкого прогресивного альянсу", – сказав Ципрас під час свого виступу у вівторок.

Його оголошення стало довгоочікуваним кроком напередодні загальних виборів, запланованих на наступний рік.

Ципрас, відомий своїм драматичним протистоянням з міжнародними кредиторами Греції щодо третього і останнього пакета фінансової допомоги, який ледь не призвів до виходу країни з єврозони, зазнав поразки від чинного прем'єра Кіріакоса Міцотакіса на виборах у 2019 році.

Тепер Ципрас намагається скористатися широкою недовірою до уряду Міцотакіса через корупційні скандали, зокрема, через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.

Ципрас пішов у відставку з посади голови лівоцентристської партії СІРІЗА у 2023 році після її другої важкої поразки на виборах від партії Міцотакіса.

Минулого року він також подав у відставку з посади депутата парламенту, що призвело до розколу СІРІЗА та утворення нових партій.