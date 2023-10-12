У Польщі відбудуться найбільші в Європі навчання сухопутних військ

Польща у 2024 році прийматиме найбільші в Європі навчання сухопутних військ Dragon-24.

Як пише "Європейська правда", про це на полігоні в південно-східному місті Нова Демба заявив новопризначений начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, повідомляє інформаційне агентство PAP.

За його словами, у навчаннях візьмуть участь 15 тисяч польських солдатів, а також п'ять тисяч військовослужбовців з країн НАТО, зокрема зі США та Великої Британії.

Він наголосив, що Dragon-24 у 2024 році будуть найбільшими навчаннями сухопутних військ в Європі.

Польський президент Анджей Дуда у вівторок призначив нових керівника Генерального штабу Війська Польського та командувача військами оперативного призначення після раптового звільнення попередників.

Раніше кілька польських видань повідомили, що начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку.

За даними ЗМІ, двоє із трьох найважливіших командувачів польських Збройних сил пішли на такий крок через особистий конфлікт із Блащаком, серед іншого – усуненням оперативного командування від ухвалення важливих рішень.

Також генерали були невдоволені політизацією армії перед парламентськими виборами 15 жовтня, зокрема публікацією Блащаком старих оперативних планів оборони Польщі з метою дискредитації опозиції.