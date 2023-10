Ізраїль заявив про ліквідацію двох осіб з військового керівництва ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила, що точковими ударами ліквідувала двох важливих лідерів терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel, пише "Європейська правда".

АОІ оголосила, що внаслідок нічних ударів по центрах управління загинули двоє осіб з військового керівництва ХАМАС.

Зокрема, вбитим вважають Мурада Абу Мурада, який очолював повітряні сили угруповання, після того як ракетним ударом поцілили командний центр, з якого ХАМАС координували повітряну інфільтрацію бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня.

Також АОІ заявили про ліквідацію ударом за допомогою дрона командира Алі Кадхі, що очолював один з набігів на південні ізраїльські селища. Як стверджують, у 2005 році його вже затримували ізраїльські сили за викрадення і вбивства ізраїльських цивільних, а в 2011 році випустили у рамках обміну.

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.



We just eliminated him.

All Hamas terrorists will meet the same fate.