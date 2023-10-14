Израиль заявил о ликвидации двух человек из военного руководства ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что точечными ударами ликвидировала двух важных лидеров террористической группировки ХАМАС.
Об этом сообщает The Times of Israel, пишет "Европейская правда".
АОИ объявила, что в результате ночных ударов по центрам управления погибли два человека из военного руководства ХАМАС.
В частности, убитым считают Мурада Абу Мурада, который возглавлял воздушные силы группировки, после того как ракетным ударом попали командный центр, из которого ХАМАС координировали воздушную инфильтрацию боевиков в Израиль 7 октября.
Также АОИ заявили о ликвидации ударом с помощью дрона командира Али Кадхи, возглавлявшего один из набегов на южные израильские поселки. Как утверждают, в 2005 году его уже задерживали израильские силы за похищения и убийства израильских гражданских, а в 2011 году выпустили в рамках обмена.
Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023
We just eliminated him.
All Hamas terrorists will meet the same fate.
Между тем в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате воздушных атак Израиля в секторе Газа погибли 2215 палестинцев и почти 9 тысяч получили ранения.
Напомним, по данным СМИ, США, Израиль и Египет договорились о возможности эвакуации на территорию Египта иностранных граждан в секторе Газа.
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