Фінляндія посилює правила отримання громадянства

Уряд Фінляндії посилює правила отримання громадянства, зокрема, запровадивши тест на громадянство та знання мови.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Згідно із пропозицією уряду на чолі з прем'єром Петтері Орпо, тепер для подачі заяви на отримання фінського громадянства потрібно прожити в країні вісім років. Раніше було достатньо п'яти.

Кількість днів перебування за кордоном, які можуть бути зараховані до терміну проживання, буде зменшено. Періодом проживання буде визнаватися лише перебування в країні на підставі посвідки.

Умовою натуралізації буде складання іспиту на громадянство та знання мови. У минулому вимогою для отримання громадянства було задовільне письмове та усне володіння фінською або шведською мовами.

"Мета полягає в тому, щоб зробити успішну інтеграцію передумовою для отримання громадянства. Громадянство є винагородою за це", – сказала глава МВС Фінляндії Марі Рантанен.

Зміни, пов'язані зі збільшенням мінімального терміну перебування в країні, можуть набути чинності вже восени. Законопроєкт має бути внесений на розгляд парламенту на весняній сесії 2025 року.

Нагадаємо, після затримання у Фінляндії російського неонациста Яна Петровського, який отримав в'їзні документи на підставі родинних зв'язків, уряд країни почав обговорювати необхідність ретельно переглянути систему видачі посвідок на проживання.