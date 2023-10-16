Президент Польщі вперше прокоментував результати виборів

Президент Польщі Анджей Дуда в заяві для ЗМІ не повідомив, кому він довірить місію формування нового уряду, а зазначив, що необхідно дочекатися офіційних результатів виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У своїй першій промові після парламентських виборів Анджей Дуда зосередився насамперед на явці виборців.

"Це парламентські вибори з гігантською явкою, найвищою за весь період вільної, суверенної, незалежної Польщі. Дуже дякую всім моїм співвітчизникам, всім, хто вчора прийшов віддати свій голос. Я знаю, що були люди, які чекали годинами, щоб віддати свій голос. Дякую вам за це, це був дуже важливий момент", – сказав президент Польщі.

Дуда зазначив, що кожні вибори – це "тест на те, наскільки ми є демократичним суспільством, зрілим суспільством. Ми показали, що відповідально беремо справи у свої руки. Ця майже 73-відсоткова явка виборців є сенсаційним результатом"..

Президент підкреслив, що тепер необхідно спокійно дочекатися офіційних результатів виборів. Він також подякував тим, хто подбав про безпечний процес голосування.

"Демократія в Польщі стабільна, я дуже радий цьому. Я радий, що є голос польського суспільства, яка його воля – ми будемо мати цю волю точно завтра. Вона стає дедалі чіткішою і зрозумілішою. Можу сказати наперед, що щиро вітаю тих, хто переміг на виборах. Вітаю нових депутатів, сенаторів, які займуть місця в новому парламенті", – зазначив він.

Як повідомлялося, у Польщі оприлюднили результати на парламентських виборах за підсумком підрахунку понад 51% даних з виборчих дільниць.

Згідно з результатами з 51,07% виборчих дільниць, лідирує партія влади "Право і справедливість" (ПіС) з 38,22%, на другому місці блок "Громадянська коаліція" – 27,92%, "Третій шлях" з 13,5% – на третьому, "Лівиця" з 8,25% – на четвертому, "Конфедерація" з 7,33% – на п'ятому.

В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію ПіС.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.

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