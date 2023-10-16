Президент Польши впервые прокомментировал результаты выборов

Президент Польши Анджей Дуда в заявлении для СМИ не сообщил, кому он доверит миссию формирования нового правительства, а отметил, что необходимо дождаться официальных результатов выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В своей первой речи после парламентских выборов Анджей Дуда сосредоточился прежде всего на явке избирателей.

"Это парламентские выборы с гигантской явкой, самой высокой за весь период свободной, суверенной, независимой Польши. Большое спасибо всем моим соотечественникам, всем, кто вчера пришел отдать свой голос. Я знаю, что были люди, которые ждали часами, чтобы отдать свой голос. Спасибо вам за это, это был очень важный момент", – сказал президент Польши.

Дуда отметил, что каждые выборы – это "тест на то, насколько мы являемся демократическим обществом, зрелым обществом. Мы показали, что ответственно берем дела в свои руки. Эта почти 73-процентная явка избирателей является сенсационным результатом".

Президент подчеркнул, что теперь необходимо спокойно дождаться официальных результатов выборов. Он также поблагодарил тех, кто позаботился о безопасном процессе голосования.

"Демократия в Польше стабильна, я очень рад этому. Я рад, что есть голос польского общества, какова его воля – мы будем иметь эту волю точно завтра. Она становится все более четкой и понятной. Могу сказать заранее, что искренне поздравляю тех, кто победил на выборах. Приветствую новых депутатов, сенаторов, которые займут места в новом парламенте", – отметил он.

Как сообщалось, в Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогу подсчета более 51% данных с избирательных участков.

Согласно результатам с 51,07% избирательных участков, лидирует партия власти "Право и справедливость" ("ПиС") с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.

В оппозиции говорят о фактической победе несмотря на лидерскую позицию "ПиС".

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

Также рекомендуем для просмотра видеообъяснение "Кто есть кто в Польше".