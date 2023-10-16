У Польщі сподіваються оголосити результати парламентських виборів у вівторок

У Державній виборчій комісії Польщі сподіваються оприлюднити остаточні результати парламентських виборів у вівторок, 17 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марчиняк, якого цитує RMF 24.

На запитання, чи вже відомий точний час оголошення офіційних результатів виборів, Марчиняк висловив сподівання, що у вівторок близько полудня ці результати будуть оголошені.

"А може, ми вас розбудимо, наприклад, о 4-й або 6-й годині, але це вже не від нас залежить", – додав він.

Нагадаємо, у Польщі оприлюднили результати на парламентських виборах за підсумком підрахунку понад 51% даних з виборчих дільниць.

Згідно з результатами, лідирує керівна партія "Право і справедливість" (ПіС) з 38,22%, на другому місці блок "Громадянська коаліція" – 27,92%, "Третій шлях" з 13,5% – на третьому, "Лівиця" з 8,25% – на четвертому, "Конфедерація" з 7,33% – на п'ятому.

В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію ПіС.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.

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