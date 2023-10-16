В Польше надеются объявить результаты парламентских выборов во вторник

В Государственной избирательной комиссии Польши надеются обнародовать окончательные результаты парламентских выборов во вторник, 17 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк, которого цитирует RMF 24.

На вопрос, уже известно точное время объявления официальных результатов выборов, Марчиняк выразил надежду, что во вторник около полудня эти результаты будут объявлены.

"А может, мы вас разбудим, например, в 4 или 6 часов, но это уже не от нас зависит", – добавил он.

Как сообщалось, в Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогам подсчета более 51% данных с избирательных участков.

Согласно результатам, лидирует партия власти "Право и справедливость" (ПиС) с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.

В оппозиции говорят о фактически победе на выборах, несмотря на лидерскую позицию ПиС.

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

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