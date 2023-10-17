Канада наложила санкции на лиц, связанных с молдовскими олигархами Шором и Плахотнюком

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник объявила о введении санкций против девяти физических и шести юридических лиц, связанных с молдовскими олигархами-беглецами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Санкции касаются девяти человек, связанных с Плахотнюком, Шором – в отношении которых Канада уже ввела экономические ограничения – и политической силой последнего, причастной к "усилиям по дестабилизации демократически избранного молдовского правительства в пользу России".

Канада также ввела санкции против шести телеканалов Молдовы, лицензии на вещание которых были аннулированы молдовской правительственной комиссией из-за распространения российской дезинформации для оправдания агрессии РФ против Украины.

Речь идет, в частности, о телеканале Primul in Moldova, NTV Moldova и RTR Moldova, лицензии на вещание которых приостановили в декабре 2022 года – все они ретранслировали российские каналы, где показывают пропаганду о войне против Украины.

В июне Канада ввела первый раунд санкций против молдовских лиц, причастных к дестабилизации ситуации в стране – в частности, Илана Шора и связанных с ним политиков.