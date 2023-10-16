Молдова заблокувала мовлення каналів олігархів-утікачів Шора й Плахотнюка

Рада з телебачення й радіо Молдови на засіданні в понеділок не продовжила ліцензію телеканалу Primul în Moldova, який ретранслював пропагандистський "Первый канал" РФ, і не видала ліцензію каналу Familia, афілійованого з олігархом-утікачем Владом Плахотнюком.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Оголошуючи рішення щодо телеканалу Familia, молдовський медіарегулятор вказав, що його власник REAL RADIO з 2022 року отримав понад десять штрафів за порушення виробництва місцевої продукції та недотримання загальної концепції ЗМІ.

Як вказали в Раді з телебачення й радіо Молдови, "є підозри, що телеканал займається антиконкурентною практикою", оскільки належить до мережі каналів, які, "відповідно до кількох журналістських розслідувань, належать та/або афілійовані з ексголовою Демпартії Владом Плахотнюком".

Більшість членів регулятора також ухвалили рішення не продовжувати дію ліцензії Primul în Moldova, оскільки заявка на неї не відповідає загальній концепції – критерію продовження терміну дії ліцензії.

Primul în Moldova, підконтрольний молдовському олігарху-втікачу Ілану Шору, раніше транслював контент російського "Первого канала".

У грудні 2022 року урядова комісія Молдови призупинила роботу каналу і ще п'яти мовників до скасування надзвичайного стану в країні, оскільки вони "тенденційно і маніпулятивно висвітлювали події в країні і війну в Україні".

У вересні Молдова видворила російського пропагандиста, керівника інформагенції Sputnik Молдова Віталія Денисова, пов’язаного з військовою розвідкою РФ.