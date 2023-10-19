Радник президента Польщі вважає, що Качинський має піти з політики

Радник президента Польщі Анджея Дуди Марчін Масталерек вважає, що після парламентських виборів лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський має піти на політичну пенсію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Radio Zet, яке наводить Rzeczpospolita.

На питання, чи повинен Ярослав Качинський піти на політичну пенсію, Масталерек відповів: "так".

Він також дав ствердну відповідь на питання, чи провалила "ПіС" цю виборчу кампанію.

Масталерека також запитали, чи можлива співпраця між президентом Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром уряду, сформованого опозиційними силами.

"Для того, щоб Польща добре функціонувала, має бути співпраця", – відповів він.

Нагадаємо, Національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів.

За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Наступного тижня президент Дуда зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.