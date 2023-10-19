Советник президента Польши считает, что Качиньский должен уйти из политики

Советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Масталерек считает, что после парламентских выборов лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский должен уйти на политическую пенсию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Radio Zet, которое приводит Rzeczpospolita.

На вопрос, должен ли Ярослав Качиньский уйти на политическую пенсию, Масталерек ответил: "Да".

Он также дал утвердительный ответ на вопрос, провалила ли "ПиС" эту избирательную кампанию.

Масталерека также спросили, возможно ли сотрудничество между президентом Анджеем Дудой и премьер-министром правительства, сформированного оппозиционными силами.

"Для того, чтобы Польша хорошо функционировала, должно быть сотрудничество", – ответил он.

Напомним, Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября со всех избирательных округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

На следующей неделе президент Дуда встретится с лидерами парламентских партий для консультаций по формированию нового правительства.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.