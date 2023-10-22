Спікерка парламенту Чехії: Орбан зі своїми заявами про кордони України такий один

Спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила, що дуже розчарована позицією главу угорського уряду Віктора Орбана та угорців щодо України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Пекарова Адамова коментувала заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що ще не було прецеденту прийняття країни до ЄС без чітких кордонів, і тому Україну навряд чи приймуть до ЄС закінчення війни.

"Я впевнена, що він із цими заявами та зауваженнями такий один. І я дійсно дуже розчарована не лише Віктором Орбаном, але й усіма угорцями, які дотримуються цих ідей", – сказала вона.

"Неймовірно, що саме угорці, які мають у своїй історії справді важкий досвід із Радянським Союзом, тепер підтримують такі думки", – додала спікерка.

Водночас вона висловила впевненість, що за цим стоїть величезний вплив Росії в Угорщині. "Звичайно, це заважає всім нам. І ми працюємо над єдиною позицією країн ЄС і НАТО. І, зрештою, Угорщина все ще з нами, коли йдеться про санкції тощо. Але я, звичайно, не згодна з позицією Орбана", – сказала спікерка.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна – тому що "незрозуміло, якою є її територія і населення", та вбачає у цьому проблему навіть для рішення про початок переговорів про вступ.

В МЗС України йому нагадали, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.