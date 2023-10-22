В парламенте Чехии назвали основные цели саммита "Крымской платформы" в Праге

Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова рассказала об основных целях парламентского саммита "Крымской платформы", который состоится 24-25 октября в Праге.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

По ее словам, основная цель саммита – собрать всех спикеров парламентов и представителей их стран.

"Я считаю, что это имеет большое символическое значение как для России, так и для украинцев. Для России – что мы остаемся едиными. И в то же время для украинцев – что мы с Украиной и наша поддержка непоколебима", – сказала Пекарова Адамова.

Она подчеркнула, что Крым является частью Украины, поэтому нужно еще раз громко заявить, что "мы соблюдаем международное право и никаких изменений в этом нет".

Говоря о самом реалистичном сценарии освобождения Крыма, спикер сказала, что "прежде всего надо, чтобы Украина выиграла войну".

"Я абсолютно уверена, что это первый шаг к этому, нужно выиграть в войне, а затем иметь возможность деоккупировать также Крымский полуостров, как и все украинские территории", – заявила она.

Пекарова Адамова также заявила, что очень разочарована позицией главы венгерского правительства Виктора Орбана и венгров по отношению к Украине.