ЗМІ: Угорщина знову не дала виділити 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не змогли домовитись про виділення траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.

