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ЗМІ: Угорщина знову не дала виділити 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Понеділок, 23 жовтня 2023, 16:37

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не змогли домовитись про виділення траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.

На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

Минулого тижня в ЄС сподівались, що Угорщина все ж розблокує восьмий транш військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру.

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Угорщина Зброя ЗСУ