Угорська опозиція вимагає терміново зібрати парламент для ратифікації вступу Швеції у НАТО

Одна з опозиційних партій у парламенті Угорщини – соціалісти MSZP – ініціювали скликання позачергового засідання, щоб затвердити вступ Швеції у НАТО якнайшвидше, до того, як це зробить Туреччина.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Депутати Угорської соціалістичної партії пропонують скликати парламент для ратифікації протоколів про вступ Швеції у НАТО невідкладно.

Вони нагадують, як глава МЗС Угорщини обіцяв, що Будапешт не останнім ратифікує вступ Фінляндії та Швеції.

"Президент Туреччини підписав протокол про вступ Швеції у НАТО 23 жовтня і подав його до Великої національної асамблеї. Це останній момент для того, щоб угорська влада почала діяти і дала зрозуміти, чи вона слугує інтересам Москви, чи, як член НАТО, керується інтересами та безпекою угорського народу", – йдеться у заяві MSZP.

Нагадаємо, у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Генсек НАТО закликав турецький парламент якнайшвидше ратифікувати членство Швеції.