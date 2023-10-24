Венгерская оппозиция требует собрать парламент для ратификации вступления Швеции в НАТО

Одна из оппозиционных партий в парламенте Венгрии – социалисты MSZP – инициировали созыв внеочередного заседания, чтобы утвердить вступление Швеции в НАТО как можно быстрее, до того, как это сделает Турция.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Депутаты Венгерской социалистической партии предлагают созвать парламент для ратификации протоколов о вступлении Швеции в НАТО безотлагательно.

Они напоминают, как глава МИД Венгрии обещал, что Будапешт не последним ратифицирует вступление Финляндии и Швеции.

"Президент Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО 23 октября и подал его в Большую национальную ассамблею. Это последний момент для того, чтобы венгерская власть начала действовать и дала понять, служит ли она интересам Москвы, или, как член НАТО, руководствуется интересами и безопасностью венгерского народа", – говорится в заявлении MSZP.

Напомним, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев ожидания направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Генсек НАТО призвал турецкий парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции.