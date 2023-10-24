Чому праві перемогли на виборах у Швейцарії

22 жовтня у Швейцарії відбулися парламентські вибори.

Екологічні партії зазнали поразки, тоді як проблема міграції та загрози, спричинені російською агресією, стала рушійною силою успіху консерваторів.

Детальніше про парламентські вибори у Швейцарії – у статті SwissInfo Менш зелена та правіша Швейцарія: що змінили парламентські вибори.

Вибори не залучили людей на виборчі дільниці.

Швейцарія, зразкова демократія, вже давно діагностує у себе "втому від політики".

Поки в країні все йде в цілому, як по маслу, багато хто просто не має мотивації йти голосувати.

А ще у нинішній виборчій кампанії були відсутні яскраві моменти.

Партії нудно озвучили свої програми, "підгортали" улюблені теми, намагаючись не наступати при цьому на "улюблені мозолі" опонентів.

Смерть Credit Suisse, непрості відносини з Євросоюзом, війна проти України – усього цього просто не було в передвиборчій кампанії.

У 2023 році "зеленим" групам не вдалося зробити боротьбу зі зміною клімату привабливою. Радикальні кліматичні активісти з їхніми відверто антисоціальними акціями домоглися того, що весь їхній кредит довіри згорів дотла.

Фотографії чергової міграційної кризи на італійському острові Лампедуза обійшли весь світ і знову вивели на перший план питання, пов'язані з організацією європейської системи надання притулку.

Для Швейцарської народної партії (SVP) цей медійний "хайп" став великою удачею, тим паче, що вона більшу частину своєї передвиборчої кампанії і так зосередила на своєму улюбленому питанні – боротьбі з "необмеженою імміграцією".

Збільшення кількості клопотань про надання у Швейцарії притулку, до чого треба ще додати 65 000 біженців з України, призвело до виникнення в частини населення почуття стурбованості.

Під гаслом "Жорстко, зате чесно" партія лібералів (FDP) на час передвиборчої кампанії зробила міграційну політику одним зі своїх ключових питань. Однак, на відміну від SVP, ліберали наголошували на цінності режиму вільного переміщення людей і капіталів між ЄС і Швейцарією.

Маючи намір довести важливість залучення в країну висококваліфікованих європейських працівників, партія водночас гучно заявляла, що хоче протидіяти "соціальному туризму" і "хаосу в галузі надання притулку".

Намір партії був зрозумілим: вона не хотіла залишати міграційне поле на одноосібний розсуд ізоляціоністських правих сил – але щось явно пішло не так.

Схоже, що виборці надали SVP у цьому питанні значно більше довіри.

Свою передвиборчу кампанію 2023 року соціал-демократична партія (SP) будувала на найважливішій, здавалося б, темі: на зниженні купівельної спроможності громадян.

Партія змогла відвоювати частину голосів у "Зелених".

Однак у підсумку переконливо "монетизувати" тему соціального невдоволення, що виникло у частини середнього класу, вона так і не змогла.

Звісно, на революцію це не тягне, але у швейцарській політиці це стало подією історичного масштабу: партія "Центр", а це колишні демократичні християни, ті самі, що програли громадянську війну 1847 року, наздогнала "Партію Лібералів", тобто переможців у тій війні (у Швейцарії мислять зовсім іншими часовими інтервалами).

Партія досить непогано провела цю передвиборчу кампанію і стане ключовим коаліційним партнером і для лібералів, і для "народників".

І суто математично колишні демохристияни мають тепер право на отримання другого місця у Федеральній раді (уряді).

Докладніше – у матеріалі SwissInfo Менш зелена та правіша Швейцарія: що змінили парламентські вибори.