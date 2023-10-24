Почему правые победили на выборах в Швейцарии

22 октября в Швейцарии состоялись парламентские выборы.

Экологические партии потерпели поражение, тогда как проблема миграции и угрозы, вызванные российской агрессией, стала движущей силой успеха консерваторов.

Детальнее о парламентских выборах в Швейцарии – в статье SwissInfo Менее зеленая и более правая Швейцария: что изменили парламентские выборы.

Выборы не привлекли людей на избирательные участки.

Швейцария, образцовая демократия, уже давно диагностирует у себя "усталость от политики".

Пока в стране все идет в целом, как по маслу, у многих просто нет мотивации идти голосовать.

А еще в нынешней избирательной кампании отсутствовали яркие моменты.

Партии скучно озвучили свои программы, "окучивали" любимые темы, стараясь не наступать при этом на "любимые мозоли" оппонентов.

Смерть Credit Suisse, непростые отношения с Евросоюзом, война против Украины – всего этого просто не было в предвыборной кампании.

В 2023 году "зеленым" группам не удалось сделать борьбу с изменением климата привлекательной. Радикальные климатические активисты с их откровенно антисоциальными акциями добились того, что весь их кредит доверия сгорел дотла.

Фотографии очередного миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза обошли весь мир и вновь вывели на первый план вопросы, связанные с организацией европейской системы предоставления убежища.

Для Швейцарской народной партии (SVP) этот медийный "хайп" стал большой удачей, тем более, что она большую часть своей предвыборной кампании и так сосредоточила на своем любимом вопросе – борьбе с "неограниченной иммиграцией".

Увеличение количества ходатайств о предоставлении в Швейцарии убежища, к чему надо еще добавить 65 000 беженцев из Украины, привело к возникновению у части населения чувства обеспокоенности.

Под лозунгом "Жестко, зато честно" партия либералов (FDP) на время предвыборной кампании сделала миграционную политику одним из своих ключевых вопросов. Однако, в отличие от SVP, либералы подчеркивали ценность режима свободного перемещения людей и капиталов между ЕС и Швейцарией.

Намереваясь доказать важность привлечения в страну высококвалифицированных европейских работников, партия одновременно громко заявляла, что хочет противодействовать "социальному туризму" и "хаосу в области предоставления убежища".

Намерение партии было понятным: она не хотела оставлять миграционное поле на единоличное усмотрение изоляционистских правых сил – но что-то явно пошло не так.

Похоже, что избиратели оказали SVP в этом вопросе значительно больше доверия.

Свою предвыборную кампанию 2023 года социал-демократическая партия (SP) строила на самой важной, казалось бы, теме: на снижении покупательной способности граждан.

Партия смогла отвоевать часть голосов у "Зеленых".

Однако в итоге убедительно "монетизировать" тему социального недовольства, возникшего у части среднего класса, она так и не смогла.

Конечно, на революцию это не тянет, но в швейцарской политике это стало событием исторического масштаба: партия "Центр", а это бывшие демократические христиане, те самые, что проиграли гражданскую войну 1847 года, догнала "Партию Либералов", то есть победителей в той войне (в Швейцарии мыслят совсем другими временными интервалами).

Партия довольно неплохо провела эту предвыборную кампанию и станет ключевым коалиционным партнером и для либералов, и для "народников".

И чисто математически бывшие демохристиане имеют теперь право на получение второго места в Федеральном совете (правительстве).

Подробнее – в материале SwissInfo Менее зеленая и более правая Швейцария: что изменили парламентские выборы.