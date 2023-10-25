Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Валлійський парламент – Сенедд – у середу підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців.

"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" – додали там.

We are grateful to @SeneddWales @counselgenwales for recognizing the 1932–1933 Holodomor in Ukraine as genocide committed against Ukrainians. It’s a significant milestone in restoring historical justice and raising awareness about the millions of innocent victims! pic.twitter.com/LG2hXn3xXQ — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) October 25, 2023

Ухвалена парламентом Уельсу резолюція вказує, що він вважає Голодомор "заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України", та визнає його актом геноциду.

Також резолюція відзначає "вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору" й підтверджує підтримку народу України в його боротьбі проти агресії РФ.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

Минулого тижня, нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Сполучених Штатів вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932−1933 років в Україні.