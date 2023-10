Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Валлійський парламент – Сенедд – у середу підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців.

"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" – додали там.

