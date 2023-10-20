Міністр оборони Британії вшанував пам'ять жертв Голодомору під час візиту до США

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Сполучених Штатів вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932−1933 років в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X), опублікувавши відповідну світлину.

За його словами, він поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні та тим, хто сьогодні захищає свободу України.

90 years ago, millions of Ukrainians died in a genocide engineered by the Soviet Union. Now, the lives and livelihoods of millions of Ukrainians are again under threat.



I laid a wreath at the Holodomor memorial for those lives lost and those defending Ukraine’s freedom today. pic.twitter.com/nOyqRoFXk9 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 19, 2023

"90 років тому мільйони українців загинули в результаті геноциду, організованого Радянським Союзом. Зараз життя і засоби до існування мільйонів українців знову під загрозою", – зазначив Шаппс.

В іншому своєму повідомленні у Twitter (X) міністр заявив, що під час візиту обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном засоби, які США та Британія направили до Східного Середземномор'я для стримування ескалації та відновлення стабільності на Близькому Сході після терористичної атаки ХАМАС.

Раніше Шаппс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 мільйонів фунтів (понад 115 млн євро).

Перед цим неофіційно лунали заяви, що Британія вже віддала Україні більшість оборонного обладнання з того, що могла віддати, без ризиків для власної обороноздатності.

Також Шаппс анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також заявляв про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.