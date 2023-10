Міністр оборони Британії вшанував пам'ять жертв Голодомору під час візиту до США

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Сполучених Штатів вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932−1933 років в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X), опублікувавши відповідну світлину.

За його словами, він поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні та тим, хто сьогодні захищає свободу України.

90 years ago, millions of Ukrainians died in a genocide engineered by the Soviet Union. Now, the lives and livelihoods of millions of Ukrainians are again under threat.



I laid a wreath at the Holodomor memorial for those lives lost and those defending Ukraine’s freedom today. pic.twitter.com/nOyqRoFXk9