Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа

Валлийский парламент – Сенедд – в среду поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Посольство выразило благодарность Сенедду за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенным против украинцев.

"Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и повышении уровня осведомленности о миллионах невинных жертв!" – добавили там.

We are grateful to @SeneddWales @counselgenwales for recognizing the 1932–1933 Holodomor in Ukraine as genocide committed against Ukrainians. It’s a significant milestone in restoring historical justice and raising awareness about the millions of innocent victims! pic.twitter.com/LG2hXn3xXQ