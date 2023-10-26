Зеленський проситиме саміт ЄС посилити санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський у четвер звернеться до саміту лідерів Євросоюзу і попросить їх посилити тиск на Росію.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні 25 жовтня, пише "Європейська правда".

"Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради – на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення", – сказав глава держави.

Він зазначив, що кожен російський удар - особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо.

У зверненні Зеленський повідомив, що російські дрони, які напередодні вночі були збиті на Хмельниччині, найбільш ймовірно хотіли атакувати Хмельницьку АЕС.

У ЄС обговорюють запровадження 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікують, що він буде насамперед стосуватись обмежень на торгівлю російськими діамантами.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.