Джерела Reuters: G7 оголосить про санкції щодо діамантів із РФ до кінця жовтня

Країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

Про це у середу повідомило агентство Reuters, цитуючи "дипломатичні джерела", пише "Європейська правда".

Одне із джерел сказало, що заява G7 щодо російських діамантів очікується "протягом тижня".

"Зараз нам потрібне остаточне благословення "Групи семи", перш ніж ми зможемо втілити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказало інше джерело, дипломат ЄС.

Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо механізму відстеження походження російських діамантів, висунутих Індією, промисловими групами і Бельгією.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.