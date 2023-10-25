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Джерела Reuters: G7 оголосить про санкції щодо діамантів із РФ до кінця жовтня

Середа, 25 жовтня 2023, 22:10

Країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

Про це у середу повідомило агентство Reuters, цитуючи "дипломатичні джерела", пише "Європейська правда".

Одне із джерел сказало, що заява G7 щодо російських діамантів очікується "протягом тижня".

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"Зараз нам потрібне остаточне благословення "Групи семи", перш ніж ми зможемо втілити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказало інше джерело, дипломат ЄС.

Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо механізму відстеження походження російських діамантів, висунутих Індією, промисловими групами і Бельгією.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.

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