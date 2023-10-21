ЗМІ: У 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть діаманти, Брюссель чекає рішення G7

Наступний, дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде насамперед стосуватись обмежень на торгівлю російськими діамантами, що вже обговорюється на рівні "Групи семи".

Про це виданню EUobserver заявило дипломатичне джерело в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник EUobserver заявив, що в Євросоюзі очікують оголошення G7 щодо запровадження обмежень на російські діаманти "в найближчі дні".

"Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, яка закріпить її на словах і підтвердить волю G7 працювати з цією системою", – додав він.

Обговорення щодо дванадцятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії мають початись цими вихідними або на початку наступного тижня, сказало дипломатичне джерело.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоби цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

В останні тижні G7 вела "інтенсивні технічні консультації" щодо механізму відстеження походження діамантів, який є ключовим у санкційному режимі щодо них.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.