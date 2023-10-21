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ЗМІ: У 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть діаманти, Брюссель чекає рішення G7

Субота, 21 жовтня 2023, 12:14

Наступний, дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде насамперед стосуватись обмежень на торгівлю російськими діамантами, що вже обговорюється на рівні "Групи семи".

Про це виданню EUobserver заявило дипломатичне джерело в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник EUobserver заявив, що в Євросоюзі очікують оголошення G7 щодо запровадження обмежень на російські діаманти "в найближчі дні".

"Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію G7, яка закріпить її на словах і підтвердить волю G7 працювати з цією системою", – додав він.

Обговорення щодо дванадцятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії мають початись цими вихідними або на початку наступного тижня, сказало дипломатичне джерело.

ЗМІ: У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти Росії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоби цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому. 

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

В останні тижні G7 вела "інтенсивні технічні консультації" щодо механізму відстеження походження діамантів, який є ключовим у санкційному режимі щодо них.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.

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