Парламент Сербії підтримав суперечливі реформи ЗМІ

Сербська Народна скупщина (парламент) у четвер схвалила два законопроєкти стосовно регулювання медіапростору, які, як вважають критики, дозволять посилити державний контроль над засобами масової інформації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законопроєкти про публічну інформацію та електронні ЗМІ підтримали 144 з 250 депутатів парламенту Сербії, в якому більшість має консервативна Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича.

Якщо Вучич підпише документи, вони, зокрема, дозволять державному телекомунікаційному провайдеру Telekom Srbija купувати засоби масової інформації, що досі було заборонено.

Голова Європейської федерації журналістів (EFJ) Мая Север заявила AFP, що законодавчі ініціативи викликають "побоювання щодо державного впливу й державного тиску".

Опоненти сербського президента звинувачують його в тому, що він покладається на жорсткі заходи, щоб тримати опозицію в безладі, а ЗМІ – під своїм контролем.

Міністерство інформації та комунікацій Сербії, однак, після голосування назвало ухвалення двох законів "важливим кроком на шляху до подальшого поліпшення медіасцени в Сербії".

Європарламент раніше цього року висловив стурбованість "панівною ринковою позицією Telekom Srbija, де мажоритарним акціонером є держава", а також "твердженнями про те, що партія влади використовує її для посилення свого впливу на медіаринок Сербії".

За даними сербської неурядової організації CRTA, з червня 2022 року до кінця травня 2023-го Александар Вучич займав майже дві третини національного ефірного часу, присвяченого політикам.

У світовому Індексі свободи преси за 2023 рік, опублікованому організацією "Репортери без кордонів", Сербія посіла 91-ше місце проти 79-го минулого року.

Нагадаємо, в Туреччині цього року наклали штрафи на низку великих стримінгових сервісів через показ контенту з ЛГБТ-персонажами та "нормалізацію непристойності".