У Туреччині оштрафували стримінгові сервіси через загрозу "сімейним цінностям"

Вища рада з питань радіо і телебачення Туреччини (RTUK) в середу наклала штрафи на низку великих стримінгових сервісів через показ контенту з ЛГБТ-персонажами та, як вона висловилась, "нормалізацію непристойності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Серед платформ, які оштрафував турецький регулятор – Netflix, Amazon Prime, Disney+, MUBI, BluTV і Radio Virgin.

Приміром, оголошуючи про штраф через серіал Netflix "Анна", RTUK заявив, що він містить "невизнання кордонів гендеру, сексуальності та стосунків, конструювання альтернативного ідеального світу, заснованого на гендері, зміну універсальної форми сім'ї, детальний показ сцен інтенсивної непристойності".

На думку медіарегулятора Туреччини, це "суперечить принципу захисту сім'ї". З аналогічних причин були оштрафовані Disney+ (через серіал "З любов’ю, Віктор") та Amazon Prime ("Сучасне кохання").

Відомство поки не уточнило суму штрафів для кожної платформи.

У вересні RTUK планує провести позачергову зустріч з представниками цифрових потокових платформ, де їм роз’яснять "цінності турецької сім'ї, національні та моральні цінності, а також неподільну доброчесність Туреччини".

У серпні 2019 року RTUK отримав повноваження з нагляду за цифровими потоковими платформами завдяки змінам у законодавстві, які посилили державний контроль. Після цього на цифрові платформи було накладено кілька штрафів паралельно з посиленням тиску і цензури на ЗМІ та інтернет з боку уряду.

Нагадаємо, минулого року суд Анкари ухвалив рішення про блокування всіх мовних версій сайтів німецької медіакомпанії Deutsche Welle та американського іномовлення "Голос Америки", оскільки вони відмовилися подавати заявки на отримання ліцензії на мовлення.