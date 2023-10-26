Парламент Сербии поддержал противоречивые реформы СМИ

Сербская Народная скупщина (парламент) в четверг одобрила два законопроекта по регулированию медиапространства, которые, как считают критики, позволят усилить государственный контроль над средствами массовой информации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Законопроекты о публичной информации и электронных СМИ поддержали 144 из 250 депутатов парламента Сербии, в котором большинство имеет консервативная Сербская прогрессивная партия президента Александара Вучича.

Если Вучич подпишет документы, они, в частности, позволят государственному телекоммуникационному провайдеру Telekom Srbija покупать средства массовой информации, что до сих пор было запрещено.

Председатель Европейской федерации журналистов (EFJ) Майя Север заявила AFP, что законодательные инициативы вызывают "опасения относительно государственного влияния и государственного давления".

Оппоненты сербского президента обвиняют его в том, что он полагается на жесткие меры, чтобы держать оппозицию в беспорядке, а СМИ – под своим контролем.

Министерство информации и коммуникаций Сербии, однако, после голосования назвало принятие двух законов "важным шагом на пути к дальнейшему улучшению медиасцены в Сербии".

Европарламент ранее в этом году выразил обеспокоенность "господствующей рыночной позицией Telekom Srbija, где мажоритарным акционером является государство", а также "утверждениями о том, что партия власти использует ее для усиления своего влияния на медиарынок Сербии".

По данным сербской неправительственной организации CRTA, с июня 2022 года до конца мая 2023-го Александар Вучич занимал почти две трети национального эфирного времени, посвященного политикам.

В мировом Индексе свободы прессы за 2023 год, опубликованном организацией "Репортеры без границ", Сербия заняла 91-е место против 79-го в прошлом году.

Напомним, в Турции в этом году наложили штрафы на ряд крупных стриминговых сервисов из-за показа контента с ЛГБТ-персонажами и "нормализации непристойности".