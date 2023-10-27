Прем’єр Польщі: "ПіС" має право на спробу сформувати уряд

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що партія "Право і справедливість" має право спробувати сформувати уряд, оскільки здобула перемогу на парламентських виборах.

Про це він сказав під час візиту на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"З такою великою довірою ми маємо право як переможці обов'язок спробувати сформувати уряд, якщо, звичайно, президент вирішить довірити нам місію формування уряду ", – зазначив польський прем’єр.

Втім, Моравецький усвідомлює, в якому складному становищі перебуває його політсила.

"Виборці сказали нам: так, ваша партія перемогла, але ви повинні порозумітися з іншими партіями, тому ми будемо намагатися порозумітися", – додав він.

Моравецький додав, що є багато партій, і "ПіС" намагатиметься схилити частину з них на свій бік.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем’єр-міністра є два серйозних кандидати.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі